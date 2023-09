Egito de Rui Vitória bate Etiópia e vai disputar a fase final da CAN

O Egito, treinado pelo português Rui Vitória, ganhou esta sexta-feira em casa à Etiópia, por 1-0, e vai disputar a fase final da Taça das Nações Africanas, terminando em primeiro o Grupo D.

O médio do Pyramids Mostafa Fathi fez aos 37 minutos o único golo da partida, e o Egito, que já tinha o apuramento garantido, terminou o grupo com 15 pontos, enquanto o adversário ficou em quarto e último, com quatro pontos.

A Guiné, que defronta no sábado o Malawi e também já está apurada para a fase final da Taça das Nações Africanas, é a segunda classificada do agrupamento, com nove pontos, e o próximo adversário está em terceiro com quatro pontos.

A 34.ª edição da Taça das Nações Africanas de futebol vai ser disputada entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024, na Costa do Marfim.