Egito de Rui Vitória consegue chegar aos 'oitavos' da CAN'2023 só com empates

O Egito, de Rui Vitória, apurou-se hoje para oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN'2023) de futebol, apesar de ter somado apenas empates no Grupo B, enquanto Moçambique despediu-se da prova que decorre na Costa do Marfim.

Em Abijã, num jogo com um final frenético, Egito e Cabo Verde empataram 2-2, com os 'tubarões azuis' a entrarem em campo já com o primeiro lugar do agrupamento assegurado.

Isto significa que mesmo com três empates em três jornadas, a equipa de Rui Vitória, que não contou com Salah devido a lesão, vai seguir para os 'oitavos', muito com a ajuda de Gana e Moçambique (2-2).

Com apenas dois pontos, a seleção ganesa, para já, ainda não está oficialmente eliminada, mas dificilmente conseguirá ser um dos quatro melhores terceiros classificados.

Também com dois pontos, mas em desvantagem na diferença de golos, Moçambique vai regressar a casa e, mais vez, falhou o que seria uma inédita presença na fase a eliminar.

Nos oitavos de final, o Egito vai defrontar o segundo classificado do Grupo F (Marrocos, Congo, Zâmbia ou Tanzânia), enquanto Cabo Verde terá frente um dos quatro melhores terceiros classificados.

Antes, a Nigéria, de José Peseiro, também alcançou o apuramento como segundo classificado do Grupo A, após bater a já eliminada Guiné-Bissau, por 1-0.