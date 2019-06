Egito e Nigéria são as primeiras seleções nos oitavos de final

Nigéria e Egito, que esta quarta-feira somaram a segunda vitória na fase de grupos da Taça das Nações Africanas (CAN), são os dois primeiros apurados para os oitavos de final da competição, que decorre no Egito.A seleção anfitriã será um dos dois primeiros do grupo A, depois de ganhar à República Democrática do Congo por 2-0, no mesmo dia em que o Uganda empatou com o Zimbabué, 1-1.Também esta quarta-feira, mas para o grupo B, a Nigéria foi francamente afortunada e ganhou 1-0 à Guiné-Conacri, num jogo muito dividido. Com o Madagascar-Burundi por jogar na sexta-feira, também é certo que nigerianos já não caem abaixo do segundo lugar.No Cairo, no jogo grande do dia e que encerrou o programa, os egípcios foram bem superiores aos congoleses, chegando ao intervalo a ganhar por 2-0, não permitindo depois uma reação consistente ao adversário.Como se antecipava, Mohamed Salah foi decisivo, sempre desequilibrador e autor de um magnífico golo aos 43 minutos, a fixar o 2-0. Recebeu um passe longo de Trézéguet, ganhou posição de remate sobre a defesa e atirou colocado, fora do ângulo defendido pelo guarda-redes.Muito bem apoiado pelo seu público, o Egito já tinha feito um golo aos 25, através de Ahmed El Mohamady.Mais cedo, e também no Cairo, o Uganda consentiu um empate ante o Zimbabué, continuando no entanto a ser favorito para se manter em prova - chega aos quatro pontos, contra um do Zimbabué e zero da República Democrática do Congo, pelo que é quase certo que, mesmo que perca o último jogo, seja um dos melhores terceiros.Okwi adiantou os ugandeses, aos 12 minutos, e Billiat empatou aos 40, não se registando mais golos até ao final da partida.Em Alexandria, a Nigéria teve francas dificuldades ante a Guiné, mas acabou mesmo por ficar com os três pontos e o carimbo da passagem à ronda seguinte. Bastou o golo do central Kenneth Omeruo, a passe do Simon, no minuto 73 de jogo.Com o Madagascar-Burundi ainda por jogar, a Nigéria tem seis pontos, contra um de Madagascar e Guiné e zero do Burundi.Sexta-feira joga-se também a segunda jornada do grupo C, com o Senegal-Argélia e o Quénia-Tanzânia.