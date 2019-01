Egito recebe CAN 2019 em substituição dos Camarões

O Egito vai receber a Taça das Nações Africanas (CAN 2019), a decorrer entre 15 de junho e 13 de julho, em substituição dos Camarões, anunciou esta terça-feira o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Ahmad Ahmad."Tenho o prazer de anunciar que o Egito sediará a CAN 2019", disse Ahmad Ahmad, após uma reunião do Comité Executivo da CAF, em Dacar.Pela quinta vez, a última das quais em 2006, o Egito vai receber a organização da Taça das Nações Africanas, inicialmente atribuída aos Camarões, que, face à impossibilidade de concretizar atempadamente as obras em curso, irá receber a CAN 2021.O Egito e a África do Sul, que já organizou por duas vezes a CAN e é único país africano que já recebeu um Mundial, foram os únicos que formalizaram a sua candidatura à organização da prova.Em 2014, a CAF tinha atribuído a organização das três próximas edições da CAN de uma só vez: 2019 aos Camarões, 2021 à Costa do Marfim e 2023 à Guiné. Em 2018, os Camarões trocaram a sua prova pela edição de 2021.O Egito, com sete triunfos, é o recordista de vitórias na CAN.