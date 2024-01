Surpresa na CAN'2023: Moçambique trava Egito no arranque

E ao segundo dia da CAN'2023, aí está a primeira grande surpresa. Candidato à conquista da prova continental, o Egito de Rui Vitória foi travado pela congénere de Moçambique, numa partida que terminou num empate a dois golos... mas que podia ter mesmo acabado em derrota dos faraós. Valeu à formação do técnico português o golo de penálti de Mo Salah, já aos 90'+7.Em Abidjan, curiosamente foram os egípcios a entrar melhor no jogo, com um golo de Mostafa Mohamed logo ao segundo minuto. Pensava-se que seria o início de uma tarde/noite tranquila, mas os moçambicanos tinham outras ideias. O 1-0 foi mantendo-se no marcador, até que na segunda parte tudo virou em três minutos: Witi empatou aos 55' e Clésio completou a cambalhota aos 58'. O cenário de escândalo foi parecendo cada vez mais real com o adiantar o relógio, mas um desnecessário penálti nos descontos - cobrado com sucesso por Salah - acabaria por deitar tudo a perder para os moçambicanos.Ambas as equipas arrancam assim com 1 ponto, voltando à ação na quinta-feira (Egito diante do Gana) e sexta-feira (Moçambique frente à congénere de Cabo Verde).