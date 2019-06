Ex-portista Imbula indignado: «É com mistura de tristeza e raiva que escrevo estas linhas»

Giannelli Imbula, antigo jogador do FC Porto, não vai poder representar o Congo na Taça das Nações Africanas. O jogador nascido na Bélgica há 26 anos, filho de congoleses, tem de ficar de fora da competição devido a problemas burocráticos.





"É com uma mistura de tristeza e raiva que escrevo estas linhas. Já passou mais de um mês desde que concordei em envergar a camisola da República Democrática do Congo, foram muitas semanas em que estive a preparar-me física e mentalmente para estar nas melhores condições na CAN", disse o jogador que na última época jogou no Rayo Vallecano, por empréstimo do Stoke City, em comunicado."Mas hoje disseram-me ao início da tarde que o meu processo não estava pronto e que não vou poder participar na competição. Neste momento estou triste e ao mesmo tempo muito zangado. Desejo aos meus companheiros muita sorte, vou estar com eles na próxima edição da CAN. Obrigado a todos os que me apoiaram, por mensagens e pelas redes sociais. Não quero pronunciar-me mais sobre este assunto, agradeço a vossa compreensão", finalizou.