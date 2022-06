Fatawu titular na vitória do Gana

Fatawu, jogador do Sporting, ajudou a seleção do Gana a entrar de pé direito na fase de grupos para a qualificação para CAN’2023. Esta quarta-feira, as Black Stars venceram Madagáscar por 3-0 com golos de Kudus, Gyan e Bukari, uma vantagem alcançada já na segunda metade do encontro (aos 53’, 56’ e 86’).

Contra todas as previsões, o extremo foi utilizado pelo selecionador Otto Addo e no lado direito do ataque. Procurando sempre acelerar o jogo pelo seu corredor – missão complicada dado o mau estado do relvado –, o reforço dos leões acabou por fazer uma prestação positiva, mas acabou por revelar alguma precipitação, forçando o remate quando tinha outras opções.

O atacante foi rendido ao minuto 75 pelo autor do 3-0, saindo do relvado sob aplausos.