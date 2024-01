Gana e Costa do Marfim despedem selecionadores após fase de grupos da CAN 2023

Os selecionadores da Costa do Marfim, o francês Jean-Louis Gasset, e do Gana, o irlandês Chris Hughton, foram despedidos, após a fase de grupos da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN'2023).

O despedimento de Gasset foi o mais recente, com a Federação costa-marfinense a comunicar esta quarta-feira a saída do treinador e do seu adjunto, Ghislain Printant, devido a "resultados insuficientes", acrescentando que o costa-marfinense Emerse Faé será o interino.

A Costa do Marfim, anfitriã da competição, venceu na fase de grupos a Guiné Bissau (2-0), e perdeu com a Nigéria (1-0), do treinador português José Peseiro, e com a Guiné Equatorial (4-0).

Ainda assim, a Costa do Marfim, que terminou em terceiro no Grupo A, ainda não está eliminada dos oitavos de final, aguardando pela conclusão de outros grupos, no sentido de ainda poder entrar como um dos quatro melhores terceiros lugares.

Já o Gana, comunicou na terça-feira à noite a saída de Chris Hughton, com a seleção eliminada, depois de somar no Grupo B uma derrota com Cabo Verde (2-1) e dois empates, com Egito (2-2), do também luso Rui Vitória, e Moçambique (2-2).

Hughton, ex-treinador de Newcastle, Birmingham, Norwich, Brighton e Nottingham Forest, além de adjunto no Tottenham e na seleção da Irlanda, estreou-se como selecionador principal pelo Gana, cargo que assumiu em fevereiro de 2023.