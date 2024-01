Gana sem Thomas Partey mas com Iñaki Williams

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Gana está a sofrer na antecâmara da Taça das Nações Africanas, que arranca dia 13. Partey, do Arsenal, é carta fora do baralho para o selecionador Chris Hughton, uma vez que ainda recupera de lesão. Quanto a Iñaki Williams, do Ath. Bilbao, também está lesionado e deve juntar-se mais tarde ao grupo.