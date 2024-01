Geny volta mais cedo ao Sporting: marcou e assistiu mas Moçambique foi eliminado da CAN'2023

A seleção moçambicana de futebol empatou (2-2) com o Gana na última jornada da fase de grupos da Taça das Nações Africanas (CAN'2023), na Costa do Marfim, resultado que afasta os 'mambas' dos oitavos de final.Numa partida em que o combinado moçambicano teve maior posse de bola, o Gana marcou primeiro por Jordan Ayew através de uma grande penalidade, aos 15 minutos, resultado com que as duas equipas foram ao intervalo.

Na segunda parte, a equipa ganesa ampliou o resultado, novamente através de Jordan Ayew, também de grande penalidade, aos 69 minutos.

Apesar da desvantagem, a seleção moçambicana não baixou os braços, tendo reduzido o resultado já em período de compensação, através de um penálti convertido por Geny Catamo, jogador do Sporting.

A equipa moçambicana chegou ao empate, aos 90'+3, com Reinildo Mandava, jogador do Atlético de Madrid, a marcar de cabeça, após canto de Geny.

Com este resultado, a equipa moçambicana termina em último lugar no Grupo B, com dois pontos, os mesmos do Gana, mas com desvantagem na diferença de golos.

Cabo Verde qualificou-se para os oitavos de final, em primeiro lugar e com sete pontos, no Grupo B, após empatar por 2-2 contra o Egito, que também se qualifica para a fase seguinte, em segundo lugar, com três pontos, resultado de igual número de empates.