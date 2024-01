Gilson Benchimol substitui lesionado Djaniny Semedo na convocatória de Cabo Verde para a CAN

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gilson Benchimol, avançado da equipa B do Benfica, foi convocado para representar a seleção de Cabo Verde no Campeonato Africano das Nações (CAN), para o lugar de Djaniny Semedo, que falha a prova por lesão.Josimar Dias 'Vozinha' (Trencin, Eslováquia), Márcio da Rosa (Anadia, Portugal) e Dylan Silva (Sintrense, Portugal).

Defesas: Ianique Tavares 'Stopira' (Boavista da Praia), Roberto Lopes 'Pico' (Shamrock Rovers, Irlanda), Edilson Borges 'Diney' (Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos), Dylan Tavares (Bastia, França), Logan Costa (Bastia, França), João Correia (Desportivo de Chaves, Portugal) e Steven Moreira (Columbus Crew, Estados Unidos).

Médios: Jamiro Monteiro (San Jose, Estados Unidos), Kevin Pina (Krasnodar, Rússia), Kenny Rocha (AEZ Zakakiou, Chipre), Patrick Andrade (Qarabag, Azerbaijão), João Paulo Fernandes (Sheriff, Moldova), Carlos Fernandes 'Cuca' (União de Leiria, Portugal), Leroy Duarte (Fortuna Sittard, Países Baixos) e Laros Duarte (Groningen, Países Baixos).

Avançados: Ryan Mendes (Karagumruk, Turquia), Garry Rodrigues (Ankaragucu, Turquia), Gilson Benchimol (Benfica, Portugal), Willy Semedo (Omonia, Chipre), Bebé (Rayo Vallecano, Espanha), Jovane Cabral (Salernitana, Itália), Hélio Varela (Portimonense, Portugal) e Bryan Teixeira (Sturm Graz, Áustria).