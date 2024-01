Golo nos descontos vale vitória surpreendente a Cabo Verde sobre o Gana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção cabo-verdiana venceu este domingo o Gana, por 2-1, no seu primeiro jogo do Grupo B da Taça das Nações Africanas (CAN'2023), com o golo da vitória a ser marcado nos descontos por Garry Rodrigues.

Em jogo disputado no Estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjan, Cabo Verde entrou a dominar completamente o seu adversário e com toda a justiça chegou ao golo, aos 17', por intermédio de Jamiro Monteiro.

O Gana, seleção com quatro vitórias nesta competição e uma das favoritas a voltar a levantar o troféu, reagiu ainda na primeira parte, criando algumas oportunidades de golo, tendo mesmo introduzido a bola na baliza cabo-verdiana, num lance invalidado por fora de jogo.

Na segunda parte, os ganeses entraram mais fortes e chegaram ao empate aos 56', por Djiku, de cabeça, respondendo da melhor forma na marcação de um pontapé de canto.

Nos minutos finais a partida, aos tubarões azuis, nome pelo que é conhecida a seleção cabo-verdiana, pressionaram mais, criando boas oportunidades, mas só conseguiram o golo da vitória aos 90'+1, por intermédio de Garry Rodrigues, que entrara na segunda parte.

Com este resultado, Cabo Verde lidera o Grupo B, com três pontos, enquanto Moçambique e Egito, que empataram a duas bolas durante a tarde, somam um cada, e o Gana ainda não pontuou.

Na próxima ronda, marcada para a sexta-feira, Cabo Verde vai jogar com Moçambique, enquanto o Gana vai medir forças com o Egito, treinado pelo português Rui Vitória.