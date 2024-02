Governo angolano desmente FAF sobre falta de apoio financeiro na CAN'2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O governo angolano, por via do ministério da juventude e desportos, desmentiu esta quarta-feira o presidente da FAF, que recentemente disse que a seleção angolana de futebol participou da Taça das Nações Africanas sem apoio financeiro do estado.

A informação foi avançada pela secretária-geral do referido ministério, Cátia Teixeira, que considerou enganosas as declarações e Artur Almeida e Silva, líder da Federação Angolana de Futebol.

"O ministério da Juventude e Desportos manifesta total repulsa pelas declarações inaceitáveis proferidas pelo sr. Artur Almeida e Silva, presidente da FAF, que alega falta de apoio financeiro do estado à seleção angolana na Taça das nações africanas, sendo que essas afirmações não são apenas enganosas, como também desrespeitadores", disse Cátia Teixeira.

De acordo com a secretário geral, a informação de que a seleção angolana chegou ao CAN sem nenhum apoio financeiro do estado "é pura distorção dos factos, não se sabendo os motivos das falsas revelações".

"O Ministério da Juventude Desportos afirma, categoricamente, que o estado angolano tomou medidas adequadas para disponibilizar valores monetários, dentro dos limites da capacidade financeira e cabimentação orçamental, para assegurar a participação da nossa seleção na competição", garantiu.

Aquando da passagem de Angola aos oitavos de final, o presidente da FAF disse que a seleção angolana de futebol não tinha beneficiado de apoios financeiros pelo estado angolano, e que teve de endividar-se para fazer face às despesas na competição.

Angola atingiu os quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN2023), após perder por 1-0 diante da Nigéria, em Abidjan.