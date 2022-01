Governo da Guiné-Equatorial promete prémio insólito (e milionário) em caso de vitória na CAN

Los resultados del Nzalang Nacional nos tienen eufóricos a todos, pero yo me quiero centrar en nuestro joven portero, Jesús Owono. Si G.E. gana la CAN, yo le regalo uno de los guantes de Michael Jackson por su impresionante trabajo durante la competición. pic.twitter.com/Lv14PEonIe — teddy nguema (@teonguema) January 27, 2022

Para lá das Comores, que ficaram pelo caminho nos 'oitavos', a seleção da Guiné Equatorial é uma das sensações da presente edição da CAN, com uma caminhada até aos quartos-de-final que deixou todo um país orgulhoso. No domingo há duelo com o Senegal pela presença nas 'meias' e, em jeito de motivação, o governo já entrou em campo para dar um incentivo extra, com a promessa de um prémio inusitado e... milionário, mas apenas para o guarda-redes Jesús Owono.O porta-voz foi o vicepresidente Teddy Nguema, que nas redes sociais assinalou as grandes atuações do jovem de 20 anos e deixou a promessa. "Os resultados da seleção nacional deixaram-nos eufóricos, mas quero centrar as minhas atenções no nosso jovem guarda-redes Jesús Owono. Se a Guiné Equatorial ganhar a CAN, ofereço-lhe umas luvas do Michael Jackson pelo seu incrível trabalho durante a prova", escreveu Nguema, numa publicação na qual partilhou uma foto do luxuoso objetivo, avaliado num milhão de euros.