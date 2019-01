Guiné aceita 'adiar' a organização da CAN para 2025

A Guiné "aceitou" organizar a Taça das Nações Africanas (CAN) em 2025, em vez de o fazer em 2023, numa alteração após a saída dos Camarões da organização deste ano, anunciou esta segunda-feira a Confederação Africana de Futebol (CAF)."Estou muito satisfeito com a aceitação da organização da CAN na Guiné em 2025 e orgulhoso pelo facto de o presidente da República da Guiné, Alpha Condé, ter dito que aceitava esta mudança", explicou o presidente da CAF, Ahmad Ahmad.Em 2014, a Confederação Africana atribui as três próximas organizações da CAN, em 2019 aos Camarões, em 2021 à Costa do Marfim, e em 2023 à Guiné.Com a retirada em novembro do último ano da organização aos Camarões, devido a atrasos na construção das infraestruturas, a CAF decidiu reatribuir 2021 àquele país, e a Costa do Marfim passou a ser responsável por 2023.Para este ano, o Egito e a África do Sul apresentam-se como soluções possíveis, na edição que deverá decorrer a partir de junho, e a Confederação deverá anunciar na quarta-feira o país que substitui os Camarões."Sempre referimos com clareza que o futebol africano não se poderá desenvolver sem a estreita colaboração dos chefes de estado. Por isso fico muito satisfeito que Alpha Condé tenha aceitado receber a CAN em 2025", reiterou o presidente da CAF.