Guiné-Bissau anuncia convocados para a CAN'2019

A seleção da Guiné-Bissau anunciou esta terça-feira a lista final dos 23 jogadores que vão participar na Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol de 2019, um lote com 12 atletas que atuam em Portugal.Dos 29 pré-convocados pelo selecionador Baciro Candé, permanecem os 'portugueses' Jonas Mendy (Académico do Viseu), Rui Dabó (Fabril), Juary Soares (Mafra), Mamadú Candé (Santa Clara), Nanú (Marítimo), Nadjack (Rio Ave), Sorí Mané (Cova da Piedade), Bura e Mamá Balde (Desportivo das Aves), João Jaquité (Tondela), Romário Baldé (Académica) e Frédéric Mendy (Vitória de Setúbal).Em sentido contrário, saíram o guarda-redes Gregory Gomis (Al-Arabi/Qat), os defesas Eddi Gomes (Henan Jiany/Chn) e Bacar Baldé (FC Gandzasar/Arm), o médio Leonel Alves (Sintrense/Por) e os avançados Carlos Embaló (FC Consenza/Ita) e João Mário (Académico de Viseu/Por).Na CAN'2019, que vai decorrer no Egito entre 21 de junho e 19 de julho, a Guiné-Bissau está no grupo F e estreia-se na competição em 25 de junho, contra os Camarões, jogando depois, no dia 27, com o Benin, e em 02 de julho, com o Gana.- Guarda-redes: Jonas Mendy (Académico de Viseu/Por), Rui Dabó (Fabril/Por) e Edimar Vieira Cá (UDIB).- Defesas: Rudinilson Silva (Zalgiris Kaunas/Lit), Marcelo Djaló (Fulham/Ing), Juary Soares (Mafra/Por), Mamadú Candé (Santa Clara/Por), Tomás Dabó (FC Rieti/Ita), Nanú (Marítimo/Por) e Nadjack (Rio Ave/Por).- Médios: Sori Mané (Cova da Piedade/Por), Pelé (Mónaco/Fra), Zezinho (FC Senica/Svq), Bura (Desportivo das Aves/Por), João Jaquité (Tondela/Por) e Moreto Cassamá (Stade de Reims/Fra).- Avançados: Jorginho (CSKA Sofia/Bul), Piqueti Djassi (Al Shoalah FC/Ara), Toni Silva (Ittihad Alexandria/Egi), Mama Baldé (Desportivo das Aves/Por), Romário Baldé (Académica de Coimbra/Por), Frédéric Mendy (Vitória de Setúbal/Por) e Joseph Mendes (Ajaccio/Fra).