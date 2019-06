Guiné-Bissau batida pelos campeões Camarões

A Guiné-Bissau estreou-se esta terça-feira na Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019 com uma derrota por 2-0 frente aos Camarões, que iniciaram da melhor forma a defesa do título no Egito.Depois do 0-0 registado ao intervalo em Ismailia, Yaya Banana, aos 66 minutos, e Stephane Bahoken, aos 69, marcaram os golos da vitória dos Camarões, que assumem para já a liderança do grupo F, ficando a aguardar o desfecho do jogo entre Gana e Benim, que completa hoje a primeira jornada da fase de grupos.A seleção guineense continua à procura da sua primeira vitória na CAN, depois de na sua edição de estreia, há dois anos, não ter passado da primeira fase, com um empate e duas derrotas, uma delas também com os Camarões.