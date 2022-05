Guiné-Bissau com nove novidades e ausência do capitão nos eleitos para a qualificação da CAN

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador nacional de futebol da Guiné-Bissau, Baciro Candé, convocou esta quarta-feira 23 jogadores para a dupla jornada de qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2023(CAN2023) com nove novidades e a ausência do capitão da seleção.



"A nossa seleção tem uma responsabilidade enorme nestes dois jogos que se avizinham", começou por afirmar o selecionador guineense, antes de anunciar, em conferência de imprensa, os 23 eleitos.

Da lista dos convocados, o grande ausente é Jonas Mendes André, guarda-redes e capitão da seleção nacional.

Os defesas Sana Gomes e Adon Gomis, os médios Janio Bikel, Mamadi Camará e Zidane Agustini Banjaqui e os avançados Madi Queita, Dálcio Gomes, José Embaló e Zinho Gano, são as novidades na lista dos convocados para a dupla jornada de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN), que vai decorrer na Costa do Marfim, em 2023.

Questionado sobre a ausência do capitão da seleção, Baciro Candá afirmou que convocou quem lhe ofereceu mais garantias.

Os jogos da dupla jornada vão realizar-se entre 9 e 14 de junho. A Guiné-Bissau pertence ao grupo A, juntamente com as Ilhas Maurícias, Serra Leoa e a Nigéria. Inicialmente a lista inclui São Tomé e Príncipe, mas a seleção foi desqualificada por, alegadamente, ter utilizado um jogador infestado com coronavírus.

Questionado pelos jornalistas se o grupo A é acessível, o treinador guineense afirmou que "nenhum grupo é acessível". "Todos assistimos ao desempenho da Serra Leoa e da Nigéria. A Guiné-Bissau tem feito o seu percurso e vamos tentar fazê-lo. O nosso objetivo é sempre ganhar e a nossa ambição é passar pela quarta vez consecutiva para participarmos na CAN", afirmou Baciro Candé.

A Guiné-Bissau joga em 9 de junho contra as ilhas Maurícias e em 13 de junho contra a Serra Leoa.

O jogo contra as ilhas Maurícias vai decorrer em Marrocos, porque o Estádio Nacional 24 de Setembro continua interditado pela Confederação Africana de Futebol e o jogo contra a Serra Leoa, que também tem o estádio interditado, vai realizar-se na Guiné-Conacri.

Lista de convocados:

- Guarda-Redes: Maurice Gomis (Ayia Napa), Manuel Baldé (Vizela), Fernando Embadje (Damaiense)

- Defesas: Jefferson Encada (Phaco), Fali Candé (Metz), Sana Gomes (Hoah), Opa Sangrante (Chateauroux), Maconi Soriano Mané (Moreirense), Braima Candé (Farense), Adon Gomis (USL Dunkerque), Eulanio Chipenda Gomes (FC Dallas)

- Médios: Moreto Cassamá (Stade Reims), Alfa Semedo (Vitória de Guimarães), Janio Bikel (Vicenza), Mamadi Camará (Reading), Jorginho Intima (Wilsa Plock), Zidane Banjaqui (Casa Pia).

- Avançados: Mama Samba Baldé (Troyes), Madi Queita (Farense), Dálcio Gomes (Ionikos), José Embaló (Alashkert), Zinho Gano (Waregem), Piquete Djassi (Al-Shoalah).