Guiné-Bissau e Benim empatam num jogo sem golos

Guiné-Bissau e Benim empataram este sábado 0-0 e continuam sem vencer no Grupo F da Taça das Nações Africanas de 2019 (CAN 2019), que é liderado pelos Camarões.Depois da derrota na estreia frente à seleção camaronesa, a formação comandada por Baciro Candé não foi além de um nulo diante do Benim, que tinha empatado 2-2 no primeiro jogo frente ao Gana.Após a segunda ronda da 'poule', em que camaroneses e ganeses também empataram sem golos, os Camarões lideram, com quatro pontos, mais dois do que Gana e Benim, enquanto a Guiné-Bissau ocupa o quarto e último posto, com um.Na terceira e última jornada da fase de grupos, na terça-feira, a seleção guineense defronta o Gana e o Benim enfrenta os Camarões.