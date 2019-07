Guiné-Bissau perde com o Gana e diz adeus à CAN

A Guiné-Bissau não conseguiu mesmo contrariar esta terça-feira o favoritismo do Gana, no jogo decisivo de passagem aos oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN) e está fora da competição, após nova derrota por 2-0.A tarefa dos djurtus não era fácil, já se sabia, e no Suez até enviaram três bolas aos ferros, a comprovar que não davam por antecipadamente perdido o jogo da terceira jornada do grupo F.Mas o Gana, sexta melhor seleção africana da atualidade, esteve sempre mais assertivo e dominador, marcando no arranque da segunda parte e a meio, cortando bem a tentativa de reação guineense.Ambas as seleções sabiam que com a vitória se apuravam e também que com a derrota ficavam eliminadas, o que ajudou a um jogo aberto e vivo, logo desde o início.Para Guiné-Bissau, é o fim da linha, em quarto e último lugar do grupo, com um ponto apenas (empate com o Benim) e sem golos marcados (saldo de 0-4). Já o Gana, acompanha Camarões e Benim (que hoje empataram entre si) em direção aos 'oitavos'.Saltando esta terça-feira do terceiro lugar para primeiro, o Gana já conhece o próximo adversário, e não é fácil: trata-se da Nigéria, tradicionalmente uma das mais fortes seleções do continente.Sempre presente nas seis últimas edições da CAN, o Gana é uma das seleções mais experientes em prova e soube marcar em momentos decisivos, através do seu meio-campo ofensivo de luxo.Primeiro, foi Jordan Ayew, a tirar partido da lentidão da defesa adversária e rematar colocado para golo, aos 46 minutos. E quando os guineenses já por três vezes tinham enviado aos ferros, foi Partey a chegar ao 2-0, aos 72 minutos, matando aí o jogo.