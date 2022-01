Guiné Equatorial apura-se nos penáltis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Guiné Equatorial precisou esta quarta-feira do desempate por penáltis (6-5) para atingir os quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol, afastando o Mali.

O Mali, nona seleção africana, foi sempre melhor do que a Guiné Equatorial, 28.ª, porém, raramente revelou o melhor discernimento na finalização, ante um rival pouco audaz e que foi abusando do físico para ir mantendo o nulo, superiorizando-se, unicamente, na segunda parte do prolongamento.

Na primeira série de penáltis, a Guiné Equatorial desperdiçou uma possibilidade para sentenciar, algo que acabou por conseguir na fase de 'morte súbita', com o defesa do Vitória de Guimarães, Falaye Sacko, a não conseguir bater o guarda-redes, ao 16.º pontapé da marca dos 11 metros.

Nos outros dois desafios dos 'quartos', a decorrer no sábado, destaque para os anfitriões Camarões, liderados pelo português António Conceição, que vão defrontar a Gâmbia, enquanto o Burkina Faso vai encontrar a Tunísia.