Insólito: Tanzânia despede treinador em plena CAN

A CAN é um torneio especial, onde tudo pode acontecer. Até mesmo o mais insólito. Como aquilo que sucedeu esta sexta-feira, com a decisão da Federação da Tanzânia (TFF) de despedir em pleno torneio, após apenas uma jornada, o selecionador Adel Amrouche. Tudo por causa da pesadíssima suspensão aplicada pela CAF ao treinador - de 8 (!) jogos e ainda 10 mil dólares -, na sequência das fortes declarações após o jogo de abertura, diante de Marrocos, no qual perdeu por 3-0."A Federação Marroquina de Futebol escolhe até os árbitros. São eles quem toma as decisões no futebol africano. Na qualificação para o Mundial queríamos ter jogado com Marrocos à tarde, mas a CAF decidiu marcar o jogo para a noite", atirou, sem papas na língua, o técnico, sem prever que aquelas palavras lhe iriam valer uma pesada suspensão e ainda... o emprego.Na sequência das mesmas, a Federação Marroquina (RMFF) apresentou um protesto, a CAF abriu uma investigação, ouviu a justificação do técnico e não teve contemplações. Tal como a própria TFF, que no imediato anunciou o despedimento do treinador e a entrada de Hemed Morocco para o cargo até final da CAN, prova na qual ainda têm dois encontros para disputar, diante de Zâmbia e RD Congo.Adel Amrouche era treinador da Tanzânia desde março de 2023.