Internacional queniano quis inovar no look e estalou a polémica da idade: 26 anos?

26-year-old Joash Onyango trains with the Kenyan National team in Egypt. #mamazala pic.twitter.com/0ExWqMeNz7 — KE SHARP (@danielmarven) 18 de junho de 2019

Meet Kenyan defender Joash Onyango, he is 26 years old, same age as Jesse Lingard. pic.twitter.com/xUocLQzA86 — (@ChrisvLFC) 19 de junho de 2019

Joash Onyango é internacional queniano, está entre os convocados do Quénia para o Campeonato das Nações Africanas (CAN), e no meio de uma polémica sobre idades.No domingo, o Quénia faz o seu jogo de estreia na competição frente à Argélia, com pontapé de saída marcado para as 21 horas portuguesas, e Joash Onyango quis fazer um look que marcasse precisamente esse encontro, pintando a barba, mas não imaginava a confusão que iria lançar...A barba branca de Joash Onyango fez muitos questionarem a sua idade: 26 anos?