Ivan Cavaleiro vê estreia adiada

A seleção de Angola defronta hoje Madagáscar com o objetivo de carimbar o passaporte para a fase final da CAN’2023. Com 8 pontos no Grupo E, os Palancas Negras seguem no 2º lugar, a um do líder Gana, que recebe a República Centro-Africana (7 pontos). Por isso, a equipa comandada por Pedro Gonçalves está bem colocada para se apurar – se os ganeses ganharem, segue em frente mesmo em caso de derrota, pois Madagáscar só tem 2 pontos. O técnico português está confiante e acredita que o apoio dos adeptos no Lubango será importante para um bom resultado. Na antevisão da partida, o técnico português apenas lamentou o pouco tempo para preparar os jogadores e a ausência de Ivan Cavaleiro, avançado do Lille, que foi chamado pela primeira vez mas não viajou para Angola. "Infelizmente, saiu lesionado no último jogo. Não está em condições de fazer agora a sua estreia. É o único jogador que não está connosco", adiantou o selecionador.

A 6ª e última jornada da fase de qualificação arrancou ontem com um empate (1-1), a contar para o Grupo J, entre a já apurada Guiné Equatorial e a já eliminada Líbia. A Tunísia finalizará o grupo no 1º lugar se bater hoje o Botswana.