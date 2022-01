Já estão definidos todos os duelos dos oitavos de final da CAN2021

Depois de serem conhecidos todas as seleções que farão parte dos oitavos de final da CAN2021, é agora momento de conhecer os emparelhamentos dos duelos entre os 16 países que lutam pela conquista do título.Segundos classificados do Grupo D, o Egito de Carlos Queiroz terá agora pela frente a seleção da Costa do Marfim, primeira colocada do Grupo E. Já os Camarões de António Conceição, que terminaram a fase de grupos com sete pontos, fruto de duas vitórias e um empate, vão encontrar pela frente as Ilhas Camores.Burkina Faso-GabãoNigéria-TunísiaGuiné-Bissau-GâmbiaCamarões-Ilhas CamoresSenegal-Cabo VerdeMarrocos-MalawiCosta do Marfim-EgitoMali-Guiné Equatorial