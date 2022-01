João Jaquité vai falhar a Taça das Nações Africanas. A Federação de Futebol da Guiné-Bissau anunciou que o jogador "contraiu uma lesão" e que no primeiro treino com o grupo realizado este sábado apenas se exercitou sob orientação médica. Assim, Jaquité irá falhar a prova que terá lugar nos Camarões e o selecionador Baciro Candé irá chamar outro futebolista para o seu lugar.O médio do Vilafranquense, de 25 anos, falhou o embate com o FC Porto B (2-1) por castigo mas não foi opção para Filipe Gouveia na igualdade (0-0) ante o Benfica B na última jornada já por problemas físicos.Esta temporada, o reforço dos ribatejanos conta 10 presenças oficiais.