Joel Tagueu diz que problema cardíaco tem cura e que pode voltar a jogar

O jogador internacional camaronês Joel Tagueu, ex-jogador do Marítimo, garantiu que o problema cardíaco que lhe foi detetado, e que o afastou da Taça das Nações Africanas (CAN), tem cura e poderá voltar aos relvados após cirurgia."Fizemos uma bateria de exames antes da Taça das Nações Africanas e foi-me diagnosticada uma alteração na artéria coronária, que tem cura. Foi algo com que nasci. O médico disse-me que [é] uma cirurgia tranquila e, depois, entre três a quatro meses, já posso voltar a fazer o que mais amo", revelou o jogador, num vídeo na sua página na rede social Instagram.O avançado Joel foi afastado da seleção dos Camarões na véspera da estreia na CAN, frente à Guiné-Bissau, por ter lhe sido detetada "uma anomalia na implantação de uma artéria coronária, com o sério risco de morte súbita", informou a federação camaronesa.No final do vídeo, o internacional camaronês deixou um agradecimento por todas as mensagens de apoio recebidas.Joel esteve no Marítimo desde janeiro de 2018 até ao final da última época, tendo feito 49 jogos e apontado 19 golos ao serviço do emblema madeirense, do qual despediu em maio, para regressar aos brasileiros do Cruzeiro, que tinham emprestado o avançado.