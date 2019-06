Jogador do Mali expulso da seleção por dar bofetada no sportinguista Diaby

O avançado Adama Niané foi esta quinta-feira expulso dos trabalhos da seleção maliana que se encontra a disputar a CAN'2019, por alegadamente ter dado uma bofetada ao sportinguista Abdoulay Diaby, o seu capitão de equipa. A notícia foi lançada ao início desta noite pelo jornalista Gary Al-Smith, um dos mais conceituados do continente africano. Oficialmente, segundo relatos vindos do Egito, país onde decorre a prova, o avançado do Charleroi foi expulso devido a um "grosseiro ato de indisciplina".A confirmar-se esta saída, Niané é o quarto jogador a ser expulso dos trabalhos da respetiva seleção nesta edição da CAN, depois das exclusões do argelino Haris Belkebla (por ter mostrado rabo durante jogo de Fortnite) , de Ndikumana Yamini Selemani (do Burundi) e do egípcio Amr Warda (por acusações de assédio sexual feitas pela Internet) Um incidente que surge na véspera do encontro com a Tunísia, da segunda jornada do Grupo E, o qual é de momento liderado precisamente pelo Mali, com 3 pontos.