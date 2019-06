Jogo entre Angola e Guiné-Bissau em Portugal antecipado para 8 de junho

O jogo entre Angola e Guiné-Bissau de preparação para a Taça Africana das Nações (CAN) de 2019, previsto para 10 de junho, foi antecipado para o dia 08, disse esta terça-feira à Lusa o selecionador guineense."O jogo com Angola foi antecipado para 08 de junho e vai decorrer no Estádio 25 de Abril, em Penafiel, às 17:00", afirmou Baciro Candé, que está a orientar um estágio da seleção guineense naquela cidade portuguesa.A seleção da Guiné-Bissau iniciou o estágio de preparação em 26 de maio e tem treinado todas as tardes no Estádio 25 de abril com um grupo de 29 pré-convocados, a maior parte dos quais a jogar em Portugal.Na CAN2019, que vai decorrer no Egito entre 21 de junho e 19 de julho, a Guiné-Bissau está no grupo F e estreia-se na competição a 25 de junho, contra os Camarões, jogando depois, no dia 27, com o Benin, e em 02 de julho, com o Gana.: Jonas Mendy (Académico de Viseu/Por), Rui Dabó (Fabril/Por), Gregory Gomis (Al-Arabi/Qat), Edimar Vieira Cá (UDIB).: Rudinilson Silva (Zalgiris Kaunas/Lit), Marcelo Djaló (Fulham/Ing), Eddi Gomes (Henan Jiany/Chn), Juary Soares (Mafra/Por), Mamadú Candé (Santa Clara/Por), Bacar Baldé (FC Gandzasar/Arm), Tomás Dabó (FC Rieti/Ita), Nanú (Marítimo/Por), Nadjack (Rio Ave/Por).: Sori Mané (Cova da Piedade/Por), Pelé (Mónaco/Fra), Zezinho (FC Senica/Svq)), Burra (Desportivo das Aves/Por), João Jaquité (Tondela/Por), Leonel Alves (Sintrense/Por), Moreto Cassamá (Stade de Reims/Fra).: Jorginho (CSKA Sofia/Bul), Piqueti Djassi (Al Shoalah FC/Ara), Toni Silva (Ittihad Alexandria/Egi), Carlos Embaló (FC Consenza/Ita), João Mário (Académica de Viseu/Por), Mama Baldé (Desportivo das Aves/Por), Romário Baldé (Académica de Coimbra/Por), Frédéric Mendy (Vitória de Setúbal/Por), Joseph Mendes (Ajaccio/Fra).