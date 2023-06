José Peseiro celebra o apuramento para a CAN

Depois de derrubar a Serra Leoa por 3-2, a Nigéria de José Peseiro - com o portista Zaidu no onze titular - garantiu o apuramento para a CAN de 2023, uma prova que o técnico português ambiciona vencer.No seu perfil de Instagram, o ribatejano exaltou o feito: "Missão cumprida! Estamos qualificados para a CAN 2023. Uma vitória bem merecida contra um grande adversário num campo difícil. Parabéns a toda a equipa pelo trabalho e pelo esforço. Somos os melhores do grupo e agora queremos terminar em primeiro lugar."Recorde-se que as Super Águias venceram o coletivo serra-leonês em desafio relativo à ronda 4 do grupo A de apuramento, somando 12 pontos que lhe garantem a qualificação. O último encontro será em casa, diante de São Tomé e Príncipe, no próximo dia 4 de setembro.A CAN de 2023 realizar-se-á entre os dias 13 de janeiro e 11 de fevereiro do próximo ano, na Costa do Marfim.