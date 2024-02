José Peseiro e a final da CAN: «Dava tudo para vencer amanhã»

Disputa-se domingo a final da CAN'2023. A Nigéria de José Peseiro enfrenta a anfitriã Costa do Marfim. Na antevisão ao jogo, o técnico português descarta qualquer tipo de favoritismo."Estamos ansiosos por jogar num estádio cheio. Vamos lutar com espírito de sacrifício. É um jogo com 50/50 de probabilidades, sem um claro favorito", admitiu o treinador das Super Águias que falou sobre a sua primeira experiência na competição."Jogar uma final é sempre importante. Este é o minha primeira CAN. Alguns dizem que é especial e eu concordo. As emoções em África são muito especiais. Tudo isso, na minha opinião, é uma ótima maneira de aprender e eu dava tudo para vencer amanhã", frisou.Emerse Faé, técnico dos costa-marfinenses, assumiu o conjunto durante a prova. José Peseiro falou sobre a situação e aproveitou para tecer elogios ao colega de profissão. "É um grande treinador, que conseguiu conduzir a sua equipa até à final desde que assumiu a liderança", adiantou, acrescentando: "Não é fácil vencer o Campeonato Africano das Nações e quando se chega a essa posição é preciso lutar para ganhar. Será um jogo difícil."Por fim, o selecionador da Nigéria falou sobre Zaidu que está em dúvida para a grande decisão. "Fez treino condicionado na sexta-feira. Hoje vamos treinar pela última vez e vamos ver como ele está", disse.