José Peseiro e Rui Vitória esperam reação

Depois dos empates na ronda inaugural, José Peseiro e Rui Vitória voltou hoje a entrar em ação. A Nigéria defronta a anfitriã Costa do Marfim e o técnico luso admitiu que não pode garantir a vitória mas mostrou-se confiante. “Temos o que precisamos para ganhar e não há nada a mudar, pois a equipa criou inúmeras chances frente à Guiné Equatorial. Agora, esperamos aproveitar as oportunidades e marcar golos”, disse Peseiro. No outro jogo do Grupo A, a Guiné-Bissau defronta precisamente a Guiné Equatorial.

Já o Egito, de Rui Vitória, procura também reagir ao empate inicial. “Talvez façamos alguns ajustes no onze frente ao Gana, não por causa do que aconteceu com Moçambique, mas porque cada jogo é diferente. Vai ser duro, mas sabemos o que fazer. Temos jogadores responsáveis e à altura do desafio”, lembrou o treinador português.

Ontem, no fecho da 1ª jornada, Marrocos venceu (3-0) a Tanzânia, enquanto a RD Congo, com Banza, empatou (1-1) com a Zâmbia.