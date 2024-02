José Peseiro feliz com a presença na final da CAN: «Merecemos, o povo nigeriano merece»

O treinador português José Peseiro, que esta quarta-feira venceu nas meias-finais da Taça das Nações Africanas ao comando da Nigéria, elogiou os jogadores da seleção que lidera, que "merecem estar na final".

Em Bouake, a Nigéria venceu a África do Sul por 4-2 no desempate por penáltis, após um empate a 1 golo no tempo regulamentar e prolongamento, alcançando a final.

"Os jogadores merecem estar na final, conseguimos uma vitória muito boa, contra uma boa equipa. (...) Foi muito difícil vencer", declarou, em conferência de imprensa após a partida, na Costa do Marfim.

O técnico de 63 anos, que lidera na seleção os jogadores do Boavista Onyemaechi e Chidozie, além de Zaidu, do FC Porto, procura o sexto título da carreira, o segundo em África, em que já venceu uma Liga egípcia pelo Al-Ahly (2015/16).

Além disso, Peseiro quer ser o primeiro português de sempre a vencer uma CAN, tendo hoje que vencer uma equipa com "a melhor organização do torneio", recheando de elogios o congénere dos sul-africanos, Hugo Broos.

"Jogam muito juntos e criaram-nos muitos problemas. Tenho de felicitar Hugo Broos, que montou esta equipa e que os fez jogar muito bem", destacou.

Quanto à sua equipa, elogiou o "grande espírito" do grupo, que "luta sempre em conjunto", bem como as suas opções, como Moffi e Iheanacho, que ainda não tinham jogado na competição e hoje "jogaram como se tivessem participado em tudo".

"Estou muito feliz, assim como os jogadores. Merecemos, o povo nigeriano merece", declarou.

Antes, Troost-Ekong fez, de penálti, o primeiro da partida, aos 67 minutos, mas os sul-africanos, com Yaya Sithole, do Tondela, no 'onze', empataram aos 90, de penálti, por Mokoena, com o prolongamento a não alterar as contas.

Os nigerianos procuram o quarto título em 20 participações, depois de 1980, 1994 e 2013, e um primeiro troféu com José Peseiro ao leme, defrontando na final a anfitriã Costa do Marfim, que hoje afastou a RD Congo por 1-0.