José Peseiro quer agarrar a final

Ou vai ou racha! Depois de eliminar (1-0) Angola nos quartos de final, a Nigéria, orientada por José Peseiro, pode hoje chegar pela oitava vez na história à final da CAN. Para isso terá de vencer a África do Sul, que afastou Cabo Verde na ronda anterior.

José Peseiro afirma que as Super Águias têm que estar ao mais alto nível para conseguirem lutar pelo objetivo, ou seja, conquistar o troféu. "Todos sabem que quando assinei contrato vim para ganhar, mas ainda não vencemos nada. Estamos a fazer um bom trabalho. Vejo organização e empenho, jogamos juntos como uma equipa. Precisamos deste jogo para chegar à final. Para isso temos que disputar um jogo de alto nível diante de uma seleção sul-africana que eliminou Marrocos, que realizou um Mundial fantástico. Temos que jogar a 100 por cento ou mais para vencer", assinala o português de 63 anos.

A Nigéria tem deixado uma impressão muito favorável, principalmente devido ao jogo defensivo. Em cinco jogos sofreu apenas um golo, sendo a seleção menos batida. Em termos ofensivos, marcou cinco vezes, tendo em média um golo por jogo. E pode agora respirar de alívio, pois a sua maior estrela, Victor Osimhen, pode ser opção. O avançado de 25 anos provocou receios de que pudesse falhar o decisivo jogo depois de um desconforto nos músculos abdominais. Não passou de um susto, no entanto.

Em caso de vitória, José Peseiro será o segundo treinador português a alcançar uma final da CAN. O único que conseguiu tal proeza foi Carlos Queiroz ao serviço do Egito, tendo os Faraós perdido (0-1) na final diante do Senegal na última edição da competição africana.

Na outra meia-final, a seleção anfitriã, Costa do Marfim, de Ousmane Diomande (Sporting), enfrentará a RD Congo.



Autor: Pedro Silva