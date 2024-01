Lesão... ou apenas coincidência? Diomande festeja apuramento com mão na coxa esquerda

A Costa do Marfim apurou-se esta segunda-feira para os quartos de final da CAN, depois de vencer o Senegal nos penáltis (5-4), após um 1-1 no tempo regulamentar. Ousmane Diomande voltou a ficar de fora mas nem por isso deixou de celebrar a passagem. No momento em que Kessié cobrou o penálti decisivo, o central do Sporting saltou do banco para festejar mas fê-lo agarrado à coxa esquerda, suscitando algumas dúvidas sobre se poderá estar lesionado.De resto, tal poderia explicar a ausência do defesa nas últimas partidas, embora à partida o seu afastamento tenha sido por opção técnica.