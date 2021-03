Luís Gonçalves crítico

A seleção moçambicana não poderá contar hoje com a participação de Mexer (Bordéus), Reinildo (Lille) e Zainadine (Marítimo) devido às restrições de viagens provocadas pela Covid-19, algo que mereceu críticas por parte de Luís Gonçalves. Em vésperas de enfrentar o Ruanda, em jogo da 5ª jornada da qualificação para a CAN’2021, o técnico dos Mambas comentou as exigências impostas por alguns clubes, destacando que acaba por afetar "a verdade desportiva".

"Não estava à espera de tantas dificuldades. Pensei que a CAF fosse adiar as duas jornadas, mas manteve as datas. A partir daí temos de trabalhar e ir à luta. Certos clubes franceses permitem que os clubes vão às seleções, tendo em conta algumas condições, mas isso não foi possível para nós. Se os Camarões não contarem com alguns jogadores importantes, não se apresentam na máxima força frente a Cabo Verde e Ruanda, o que pode mexer nas contas finais", frisou à RFI o selecionador, de 49 anos, que segue em 2º lugar no Grupo F da qualificação.

No Grupo C, o Sudão visita hoje São Tomé e Príncipe, já sem hipóteses de apuramento.