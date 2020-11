Luís Gonçalves explica por que motivo não esteve no banco do Moçambique-Camarões

Moçambique, seleção orientada pelo português Luís Gonçalves, perdeu (0-2) esta segunda-feira frente aos Camarões, seleção liderada pelo também português António Conceição, em jogo a contar para qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN2021).

No final da partida, Luís Gonçalves explicou o motivo que o levou a não estar presente no banco durante a partida, bem como a ausência de alguns jogadores na sua equipa.

"Testei positivo, não fui para o banco de suplentes e vários atletas não puderam ir a jogo, pelo mesmo motivo. Isto alterou toda a estratégia do desafio. Ainda assim, a história do jogo demonstrou que, com mais eficácia, tínhamos, pelo menos, conseguido o empate. Desperdiçámos uma grande penalidade e várias oportunidades na 'cara' do guarda-redes. Por outro lado, o adversário, aproveitou os nossos erros defensivos.Temos de continuar o nosso trabalho, sabendo que a decisão para o acesso ao CAN será em Março", revelou, em declarações citadas pela sua assessoria de imprensa.

"Uma palavra de conforto para os meus jogadores que não puderam dar o seu contributo à equipa. O mais importante é estarem bem de saúde e que voltem rapidamente ao ativo", acrescentou.