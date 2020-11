Luís Gonçalves: «Infelizmente um diretor da CAF andou a brincar com Moçambique»

O selecionador de Moçambique, Luís Gonçalves, lamentou esta quinta-feira a goleada (1-4) sofrida diante dos Camarões, em jogo do grupo F de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) 2021, deixando ainda duras críticas a Ngalleu, médico da CAF, por interferir no 'onze' da sua equipa para a partida.





"Derrota pesada que não traduz o que se passou em campo. Tínhamos uma estratégia montada, que estava a resultar. Fomos para intervalo a perder e vínhamos para reagir na segunda parte: sofremos muito cedo o 2-0. Apesar disso, corremos atrás do prejuízo", começou por dizer o treinador português."É preciso também dizer que, só para que vocês saibam, Reinildo estava no ‘onze’ inicial e depois já não podia equipar tal como Reginaldo. Infelizmente, um diretor da CAF [Ngalleu] andou a brincar com Moçambique. Eu peço imensas desculpas, mas eu tenho que dizer isso. Andou a brincar com Moçambique e nós não podemos aceitar. Não podemos continuar a aceitar isso", atirou, em declarações citadas pelo 'RM Desporto'.