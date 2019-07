Mahrez coloca a Argélia na final da CAN

A Argélia qualificou-se este domingo para a final da Taça das Nações Africanas (CAN), com um golo de Ryad Mahrez aos 90'+5, eliminando a Nigéria, por 2-1, num encontro disputado no Cairo.A categoria individual do internacional argelino que alinha no Manchester City acabou por ser determinante para evitar o prolongamento e colocar a Argélia na final, pela soberba execução do livre direto à entrada da área contra a Nigéria.Depois de uma primeira parte em que a Argélia controlou e dominou o jogo, criando boas oportunidades de golo e chegando ao intervalo na frente do marcador, a equipa norte-africana recuou e deu a iniciativa aos nigerianos, que acabaram por empatar e quase levar o jogo para prolongamento.Já depois de desperdiçar três boas ocasiões para inaugurar o marcador, a Argélia acabou marcar aos 39 minutos, numa boa jogada de Ryad Mahrez pela direita, concluída com um autogolo de Troost-Ekong.Na segunda parte, em desvantagem no marcador, a Nigéria instalou-se no meio-campo argelino, mas sentiu grandes dificuldades para entrar na área muito 'povoada' da Argélia.A Nigéria acabaria por chegar ao empate num lance fortuito aos 73 minutos, numa grande penalidade a punir uma mão de Aissa Mandhi, num lance com a intervenção do videoárbitro. Chamado à conversão da grande penalidade, Odion Ighalo fez o empate para as 'super-águias'.O jogo voltou então a abrir, com as duas equipas a disporem, cada uma delas, de uma boa oportunidade de golo, a primeira para a Nigéria aos 87 minutos, com Henry Onyekuro a rematar por alto em boa posição na área, e aos 89, com Feghouli a imitar o seu adversário na área oposta.Quando o prolongamento parecia inevitável, um livre à entrada da área nigeriana proporcionou a Mahrez uma oportunidade para colocar a Argélia na final e, com o pé esquerdo, colocou a bola no ângulo superior da baliza de Akpeyi.A Argélia, campeã em 1990, ganhou assim direito a disputar a final de sexta-feira frente ao Senegal, que eliminou na outra meia-final a Tunísia.