Mais quatro apurados para a CAN

Marrocos, Nigéria, Uganda e Mali asseguraram a presença na fase final da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol, após a quinta jornada da fase de qualificação da prova, a decorrer este fim de semana.Os marroquinos já tinham praticamente 'carimbado' o apuramento na sexta-feira, quando receberam e venceram os Camarões, país organizador da fase final, por 2-0, tendo hoje 'confirmado', ao beneficiarem da vitória das Comores sobre o Malaui (2-1).Esta foi a sexta vez que o treinador francês Hervé Canard se qualificou para a fase final, sendo Marrocos a terceira seleção, depois dos feitos com a Zâmbia (2010, 2012 e 2013), Costa do Marfim (2015) e Marrocos (2017 e 2019).Três vezes vencedora da CAN (1980, 1994 e 2013), a Nigéria, que esteve ausente das duas últimas edições, garantiu o apuramento ao empatar 1-1 na Árica do Sul.O Mali, ainda invicto, assegurou também o apuramento, ao vencer no Gabão por 1-0, num jogo em que o portista Moussa Marega foi titular e atuou os 90 minutos.Finalmente, o Uganda também marcou presença na próxima edição da CAN, ao vencer Cabo Verde por 1-0, qualificando-se pela segunda vez consecutiva.Estas quatro seleções juntaram-se às quatro já apuradas anteriormente, Senegal, Madagascar, Tunísia e Egito, bem como ao país organizador, os Camarões, faltando 15 para se atingir as 24 seleções do torneio.