Mali sana conflito com a FIFA e garante presença na Taça das Nações Africanas

A Federação de futebol do Mali adotou no sábado novos estatutos, em conformidade com a FIFA, evitando a exclusão da Taça das Nações Africanas, que se realiza no Egito, entre 21 de junho e 19 de julho.O futebol maliano estava em crise e em conflito com o organismo máximo do futebol mundial, com a FIFA a considerar existir ingerência governamental na federação (Femafoot), num período em que os campeonatos no país deixaram de se disputar.No sábado, em assembleia geral ordinária, a Femafoot adotou, por unanimidade, novos estatutos, a poucos minutos do prazo que lhe tinha sido dado pela FIFA, prometendo o regresso dos campeonatos e eleições para o organismo federativo.O campeonato parou em 2017 e na época de 2018/19 não se chegou a realizar.Na CAN2019, o Mali contará com os avançados Moussa Marega, do FC Porto, e Diaby, do Sporting.A seleção integra o grupo E, juntamente com Tunísia, Mauritânia e Angola.