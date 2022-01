Marrocos apura-se para os 'oitavos' da CAN e Malawi vence pela primeira vez

Marrocos assegurou esta sexta-feira a qualificação para os oitavos de final da Taça das Nações Africanas (CAN), ao vencer diante de Comores, enquanto o Malawi alcançou o primeiro triunfo numa fase final da competição.

Em Yaoundé, os marroquinos, campeões africanos em 1976, venceram por 2-0, com golos de Selim Amallah, aos 16 minutos, e Zakaria Aboukhlal, aos 89, sendo que, pelo meio, ainda falharam uma grande penalidade, por Youssef En Nesyri.

Ainda com um jogo por disputar na fase de grupos, a formação comandada pelo experiente Vahid Halilhodzic ocupa o primeiro lugar do Grupo C, com seis pontos, à frente de Gabão (quatro), Gana (um) e Comores (zero), tendo garantido já a qualificação para os 'oitavos', em que já estão os anfitriões Camarões, treinados pelo português António Conceição.

Mesmo sem a 'estrela' Pierre-Emerick Aubameyang, que continua a recuperar da covid-19, os gaboneses seguem no segundo posto do grupo, depois de hoje terem evitado a derrota com o Gana nos instantes finais, graças a um golo de Jim Allevinah, aos 88 minutos, que 'anulou' o tento inaugural de André Ayew, aos 18, e consumou o empate 1-1.

Na terceira jornada do Grupo C, marcada para terça-feira, Marrocos defronta o Gabão, enquanto o Gana, campeão em 1963, 1965, 1978 e 1982, vai jogar diante de Comores.

No Grupo B, o Senegal voltou a mostrar fragilidades ofensivas e ficou-se por um 'nulo' (0-0) diante da Guiné-Conacri, mantendo-se as duas seleções no topo do agrupamento, ambas com quatro pontos, embora agora pressionadas pelo Malawi, que bateu o Zimbabué por 2-1 e soma três.

Ishmael Wadi adiantou os zimbabueanos, só que um 'bis' de Gabadinho Mhango garantiu o primeiro triunfo do Malawi numa fase final da CAN, na qual os malauianos participam pela segunda vez, depois da presença na edição de 1984.

No sábado, jogam-se duas partidas do Grupo D da CAN, com o Egito, de Carlos Queiroz, a defrontar a Guiné-Bissau e a Nigéria a jogar diante do Sudão.

A 33.ª edição da Taça das Nações Africanas (CAN) decorre até 06 de fevereiro, nos Camarões.