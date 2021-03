Marrocos apurado para a CAN'2021

A seleção de Marrocos garantiu ontem a qualificação para a fase final da CAN’2021 ainda antes de enfrentar a Mauritânia. A equipa de Vahid Halilhodzic, que contou com Zouhair Feddal a titular e Adel Taarabt no banco, não foi além de um nulo na 5ª jornada do Grupo E, só que entrou em campo descansada e com o apuramento no bolso, graças ao empate (2-2) registado entre o Burundi e a República Centro-Africana horas antes.

E se o médio do Benfica, Taarabt, acabou por não ser lançado pelo selecionador bósnio para o duelo de Marrocos em Nouakchott, Feddal pouco trabalho teve em campo. O central do Sporting não passou por grandes calafrios, já que poucas vezes a seleção da Mauritânia chegou à área de Marrocos, mas sempre que foi chamado a intervir, mostrou-se eficaz. Já a formação marroquina criou perigo essencialmente através de Ziyech e El Haddadi (estreou-se pela seleção), mas teve pouca pontaria - um remate à baliza e nove ao lado.

Desta forma, a seleção marroquina segue invicta nesta fase de qualificação, com três vitórias e dois empates. A equipa de Feddal e Taarabt irá agora receber o Burundi em Marraquexe, na última jornada, que se realiza terça-feira.