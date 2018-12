Marrocos exclui-se da organização da CAN 2019

Marrocos excluiu-se esta quarta-feira da candidatura à organização da Taça das Nações Africanas (CAN) de 2019, que estava prevista decorrer nos Camarões."Marrocos não tem a intenção de apresentar a sua candidatura para acolher a CAN de 2019, pelo que não o fará", disse o ministro da juventude e dos desportos, Rachid Talbi el Alami.A 30 de novembro, a Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu retirar aos Camarões a organização da competição, a sete meses do seu início, alegando grandes atrasos na construção de infraestruturas.A CAF anunciou que a vaga estava aberta a qualquer país que interessado em organizar a competição, sem dar mais detalhes. Os interessados devem pronunciar-se até sexta-feira, sendo que a 25 de dezembro será divulgada a lista dos interessados e uma avaliação dos seus projetos.A CAN será realizada entre junho e julho do próximo ano, evento no qual 24 equipas vão competir, em vez das habituais 16, conforme decidido numa reunião da CAF em julho do ano passado.A organização da CAN mudou nas últimas três edições. Em 2013, da Líbia para a África do Sul devido à guerra civil na Líbia, em 2015 de Marrocos para a Guiné Equatorial face ao surto de ébola na África Ocidental de 2014 a 2016, enquanto em 2017 conflitos levaram a que a prova passasse novamente da Líbia, agora para o Gabão.