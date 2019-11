Marrocos triunfa sem Taarabt

Na qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021, Marrocos, Etiópia e Madagáscar conseguiram ontem vitórias importantes. Sem Taarabt em campo, Marrocos venceu no Burundi por 3-0, em jogo relativo ao Grupo E da qualificação para a CAN. O médio do Benfica não saiu do banco de suplentes, mas a seleção de Halilhodzic lidera o grupo com quatro pontos. A surpresa do dia ficou reservada para o Grupo K, onde a Costa do Marfim foi derrotada por 2-1 na Etiópia. O grupo é liderado por Madagáscar, que goleou o Níger por 6-2 e soma duas vitórias em outros tantos encontros.

Héldon deixa a seleção

Aos 31 anos, Héldon Ramos decidiu colocar um ponto final na carreira internacional e não volta a jogar por Cabo Verde. O ex-avançado de Sporting e Rio Ave explicou o motivo de deixar de alinhar pelos Tubarões Azuis.

"Tomei a decisão em conjunto com a minha família e vi que chegou a hora de pôr um ponto final na minha carreira pela seleção. Agradeço desde já a todo o povo cabo-verdiano pelo carinho e amor que me deram estes anos todos", revelou aquele que é o melhor marcador da história da seleção de Cabo Verde, com 15 golos apontados em 50 jogos.