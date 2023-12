Médio do Arouca terá acusado selecionador de lhe roubar camisola de Vinícius e fica fora da CAN

Morlaye Sylla, médio do Arouca, acusou o selecionador e os jogadores da equipa da Guiné Conacri de roubo e por isso, segundo o jornal do país, 'Le Quotidien', não foi convocado para a Taça das Nações Africana, que se disputa já no início do próximo ano.Conta aquela publicação que tudo aconteceu depois de um jogo com o Brasil, em junho, que a seleção da Guiné perdeu, por 4-1. Sylla trocou a camisola com Vinícius Júnior, mas a camisola do brasileiro acabou por desaparecer misteriosamente no balneário, para desespero do jogador.O médio não hesitou em apontar o dedo aos companheiros de equipa, acusando também o treinador, Kaba Diawara, de roubo. Exigiu que todas as malas e bagagens fossem minuciosamente revistadas, o que gerou grande tensão na equipa.Segundo o 'Le Quotidien', Sylla nunca pediu desculpas pelo sucedido, por isso acabou por não integrar a lista de convocados de Diawara para a competição.A Guiné estreia-se na prova diante dos Camarões, a 15 de janeiro, antes de defrontar a Gâmbia e o Senegal.