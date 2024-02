Melhor marcador da CAN arrasa federação do seu país: «Chupistas, cancros e corruptos»

Emilio Nsue: “Estos cánceres y corruptos que gestionan el fútbol de Guinea Ecuatorial se han llevado 1 millón de euros” pic.twitter.com/LUEMqbSDlv — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) February 15, 2024

Emilio Nsue, capitão da Guiné Equatorial e melhor marcador da CAN, arrasou a federação do seu país numa entrevista à página 'Africa Futbolera'. O jogador, que terminou a competição com cinco golos marcados, foi suspenso da seleção por "vários episódios de indisciplina graves" que terão sido cometidos "antes e depois da participação da seleção na CAN", segundo a nota que foi divulgada pelo organismo federativo. Mas o futebolista considera que foi "humilhado"."Afastaram-me sem nenhuma explicação, inventaram um regime interno ilegal. Humilharam-me mundialmente. Vou morrer pelo meu país, vou entregar a Bota de Ouro ao povo, para que desfrutem dela. A seleção está acima de tudo e de todos", referiu o jogador do Intercity, de 34 anos, da 3.ª divisão espanhola.Nsue não poupou nas críticas aos dirigentes por causa do orçamento e acusa-os de desviar dinheiro. "Todos estes chupistas, cancros e corruptos ficaram com um milhão de euros. Um milhão de euros! Disseram-nos que o dinheiro ia para a liga local, para melhorar o futebol no nosso país. E nós dissemos 'presidente, muito bem, muito bem'."O jogador pediu alterações na federação. "Tem de haver uma reestruturação porque querem lá colocar os amigos, gente que não trabalha e que cobra, dão-lhes dinheiro. É este ciclo vicioso de corruptos, mentirosos e ladrões. É o que é esta gente."E prosseguiu: "Com o nosso ranking, em vez de fazermos jogos para subirmos e termos mais opções, levam-nos a jogar com a seleção de Aragão. Aragão! Que é uma comunidade de Espanha! Este é o nível intelectual destes analfabetos e ladrões que temos de aguentar. Mas não o posso demonstrar, essa é a minha impotência. Nos meus 12 anos de internacional, isto é o pior, a maior humilhação que a minha seleçãoe o povo da Guiné Equatorial sofreram."Depois, denunciou: "Falsificaram os boletins de vacinas para a Taça de África. Ficam com dinheiro de todo o lado, a nós devem-nos dinheiro e estão a roubá-lo."