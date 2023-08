Moçambique chama dois novos naturalizados para jogo decisivo contra o Benim

Os futebolistas Guima e Jonathan Muiomo, recentemente naturalizados, integram pela primeira vez uma convocatória da seleção moçambicana, para a partida com o Benim, da sexta jornada da fase de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN).

Guima, de 27 anos, que nasceu em Portugal e atua no Desportivo de Chaves, tendo obtido a nacionalidade moçambicana para poder atuar pelos mambas, e Muiomo, de 24 anos, nascido na Alemanha e a atuar no FC Carl Zeiss Gena, da quarta divisão germânica, integram a lista de 25 atletas chamados pelo selecionador Chiquinho Conde.

Em segundo lugar no Grupo L, com sete pontos, a seleção moçambicana precisa de apenas um empate na derradeira jornada da qualificação para garantir uma vaga na próxima edição da CAN, enquanto o Benim, terceiro colocado, com cinco, está obrigado a vencer a partida em Maputo para lograr o apuramento.

Já qualificado está o Senegal, que lidera a 'poule', com 13 pontos ao fim de cinco jornadas, enquanto o Ruanda está arredado da competição, totalizando dois pontos em cinco partidas.

Para a fase final da CAN'2023, que terá lugar entre janeiro e fevereiro de 2024, na Costa do Marfim, qualificam-se os dois primeiros de cada grupo, exceção feita ao grupo do país anfitrião (Grupo H), em que apenas está um lugar em disputa, visto que os costa-marfinenses têm já lugar assegurado.

Prevista para este verão, altura das chuvas, que tornam caótica muita logística em vários países africanos, incluindo na Costa do Marfim, a CAN'2023 acabou por ser adiada para janeiro e fevereiro do próximo ano.

A seleção moçambicana de futebol atravessou um período marcado por maus resultados, tendo sido afastada da fase africana de apuramento para o Mundial'2022 e também falhado o apuramento para a CAN'2021.

Nos últimos seis anos, Moçambique afastou três treinadores do comando técnico da seleção, dois dos quais portugueses, na sequência dos maus resultados que tem acumulado.

Desde outubro do 2021, a seleção moçambicana é treinada por Chiquinho Conde, antigo jogador internacional moçambicano que atuou em Portugal em diversos clubes, como Sporting, Vitória de Setúbal, Belenenses ou Sporting de Braga.