Moçambique derrota Benin com golo de Geny Catamo

A seleção de Moçambique venceu esta quarta-feira no Benin, por 1-0, no grupo L de qualificação para a CAN'2023, subindo ao segundo lugar, que qualifica para a fase final da prova.

Um golo de Geny Catamo, que esteve emprestado esta época ao Vitória de Guimarães pelo Sporting, marcado ao minuto 38, garantiu três preciosos pontos à seleção lusófona, que ascendeu ao segundo lugar do grupo.

Na liderança deste está o superfavorito e detentor do troféu Senegal, que soma seis pontos, seguido de Moçambique, com quatro, do Rwanda, com um, e do Benin, que ainda não somou qualquer ponto.

A seleção moçambicana é orientada por Chiquinho Conde, antigo jogador de Sporting, Belenenses, Sporting de Braga, Vitória de Setúbal e Portimonense, entre outros.