Moçambique empata com Ruanda na qualificação para a CAN'2023

A seleção moçambicana de futebol empatou esta quinta-feira 1-1 com o Ruanda, em jogo inaugural do grupo L da fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2023.

Num encontro disputado em Joanesburgo, face ao impedimento de Moçambique realizar jogos oficiais em casa, devido às más condições do Estádio Nacional do Zimpeto, os 'mambas' dominaram toda a primeira parte, com pelo menos três remates enquadrados à baliza de um Ruanda que se limitava a defender, mas o intervalo chegou sem qualquer golo marcado.

Na segunda parte, Moçambique entrou pouco concentrado e, em resultado de um corte mal feito pelo defesa Zainadine, que atua no Marítimo, o Ruanda inaugurou o marcador, por intermédio de Blaise, aos 65 minutos, só que os moçambicanos reagiram imediato e empataram, por Ratifo, aos 67.

Os 'mambas' continuaram a pressionar o adversário, mas o Ruanda reforçou a zona defensiva e, sem muita pressa, na medida em que estava a jogar fora de casa, conseguiu gerir o resultado até ao final, arrecadando um empate que 'soube' a derrota para os jogadores moçambicanos.

"Tivemos muitas oportunidades, mas não conseguimos concretizá-las. É um jogo para esquecer, mas agora temos de olhar para o próximo jogo", afirmou o capitão de Moçambique, Dominguês, após o encontro.

O próximo jogo de Moçambique no grupo L de qualificação para a CAN'2023 será diante do Benim, no dia 08 de junho, antes de uma dupla jornada com o campeão africano Senegal, em 18 e 26 de setembro.

Para a fase final da CAN'2023, que irá decorrer no próximo ano na Costa do Marfim, qualificam-se os dois primeiros classificados de cada grupo, exceção feita ao grupo do país anfitrião (grupo H), em que apenas está um lugar em disputa, visto que os costa-marfinenses têm já lugar assegurado.

A fase de grupos de qualificação para a CAN'2023 disputa-se entre junho deste ano e março de 2023.